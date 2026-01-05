Visite Atelier Famille Pastel jeune public Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Pastel jeune public

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Le XVIIIe siècle, c’est l’âge d’or de l’art du pastel ! Après une découverte de paysages et portraits réalisés selon cette technique, initie-toi au maniement des bâtonnets de couleur !

A partir de 8 ans.

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Pastel jeune public

As part of the exhibition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

The 18th century was the golden age of pastel painting! After discovering landscapes and portraits created using this technique, learn how to handle the color sticks!

Ages 8 and up.

