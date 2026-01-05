Visite Atelier Famille Pastel jeune public Rue Richard Cœur de Lion Agen
Visite Atelier Famille Pastel jeune public Rue Richard Cœur de Lion Agen lundi 9 février 2026.
Visite Atelier Famille Pastel jeune public
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.
Le XVIIIe siècle, c’est l’âge d’or de l’art du pastel ! Après une découverte de paysages et portraits réalisés selon cette technique, initie-toi au maniement des bâtonnets de couleur !
A partir de 8 ans.
Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.
Le XVIIIe siècle, c’est l’âge d’or de l’art du pastel ! Après une découverte de paysages et portraits réalisés selon cette technique, initie-toi au maniement des bâtonnets de couleur !
A partir de 8 ans. .
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Atelier Famille Pastel jeune public
As part of the exhibition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.
The 18th century was the golden age of pastel painting! After discovering landscapes and portraits created using this technique, learn how to handle the color sticks!
Ages 8 and up.
L’événement Visite Atelier Famille Pastel jeune public Agen a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Destination Agen