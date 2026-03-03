Visite-Atelier famille Rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite-Atelier famille

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

La visite débute par une découverte des incontournables du musée spécialement pensée pour captiver petits et grands. Puis créatif atelier où chacun décorera sa propre silhouette de chaussure aux couleurs et aux inspirations printanières

.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 publicsmusee@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The visit begins with a discovery of the museum’s must-sees, specially designed to captivate young and old alike. This is followed by a creative workshop in which everyone decorates their own shoe silhouette in springtime colors and inspirations

L’événement Visite-Atelier famille Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme