Visite Atelier Famille Théâtre de papier Rue Richard Cœur de Lion Agen

Visite Atelier Famille Théâtre de papier

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dans leur château, le duc et la duchesse d’Aiguillon conviaient les membres de la haute-société à assister et à participer aux représentations théâtrales qu’ils donnaient.

Inspiré des projets de décor et costumes présentés dans l’exposition, réalise ton propre théâtre en papier. A partir de 8 ans.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Dans leur château des bords de Garonne, le duc et la duchesse d’Aiguillon conviaient les membres de la haute-société à assister et à participer aux représentations théâtrales qu’ils donnaient.

Inspiré des projets de décor et de costumes présentés dans l’exposition, réalise ton propre théâtre en papier.

A partir de 8 ans. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Visite Atelier Famille Théâtre de papier

In their château, the Duc and Duchesse d?Aiguillon invited members of high society to attend and participate in their theatrical performances.

Inspired by the set and costume designs in the exhibition, create your own paper theater. Ages 8 and up.

