Visite-atelier Flotte, plonge, vole Château de Brest Brest

Les petits explorateurs plongeront dans l’univers des bateaux de la rade. Navires à l’horizon ! L’un flotte, l’autre plonge ! Cap vers l’atelier pour développer leurs talents artistiques.
Informations pratiques
Visite-atelier destinée aux enfants de 4 à 6 ans.
Durée 1h30.
Sur réservation auprès du Musée National de la Marine.
Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
