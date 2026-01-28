Visite-atelier Flotte, plonge, vole Château de Brest Brest

Visite-atelier Flotte, plonge, vole

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Les petits explorateurs plongeront dans l’univers des bateaux de la rade. Navires à l’horizon ! L’un flotte, l’autre plonge ! Cap vers l’atelier pour développer leurs talents artistiques.

Informations pratiques

Visite-atelier destinée aux enfants de 4 à 6 ans.

Durée 1h30.

Sur réservation auprès du Musée National de la Marine. .

Château de Brest Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier Flotte, plonge, vole

L’événement Visite-atelier Flotte, plonge, vole Brest a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue