Visite atelier Gargouilles et monstres cachés Maison du Pilier Rouge Le Mans

Visite atelier Gargouilles et monstres cachés

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Les gargouilles, sculptées par les imagiers, cachent de jolies formes. Elles ont traversé le temps pour assumer leurs fonctions. Lors d’une visite, venez découvrir leurs divers aspects et utilités. Ainsi, vous serez inspirés pour modeler votre propre gargouille/ A partir de 6 ans, apportez vos jumelles si vous en possédez.

Votre guide sera Sibyl Davy. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite atelier Gargouilles et monstres cachés Le Mans a été mis à jour le 2025-11-20 par CDT72