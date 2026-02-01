Visite, atelier & goûter (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Visite, atelier & goûter (Musée Labenche)

Visite d’exposition suivie d’un atelier d’initiation au croquis pas-à-pas- et enfin d’un atelier de fabrication d’un carnet (pour croquer de futurs croquis).

Pour cela, les dessins d’observation de Claude Cussinet, encore visibles au musée dans l’exposition Un air de famille… ou presque !, seront notre base d’inspiration.

A 15h.

A partir de 6 ans.

Tarif: 5 euros/ gratuit accompagnateur obligatoire.

Sur inscription. .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

