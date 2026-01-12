Visite-atelier Goûtez l’art L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Visite-atelier Goûtez l’art

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 16:45:00

Date(s) :

2026-02-04

Pas un geste ! C’est s’arrêter, ne plus bouger, devenir immobile… Derrière leur simplicité apparente et leur calme plat, les œuvres de Henni Alftan présentée à L’Artothèque révèlent des fragments d’instants suggérant le mouvement, le temps qui passe…

Pas un geste ! C’est s’arrêter, ne plus bouger, devenir immobile… Derrière leur simplicité apparente et leur calme plat, les œuvres de Henni Alftan présentée à L’Artothèque révèlent des fragments d’instants suggérant le mouvement, le temps qui passe…

Lors de ce Goûtez l’art faites un arrêt sur image et tentez de capturer l’insaisissable !

Infos pratiques

Pour qui ? à partir de 6 ans

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Durée 1h30

Nombre de place limité, inscription obligatoire via Helloasso. .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite-atelier Goûtez l’art

Freeze! It means stopping, no longer moving, becoming motionless… Behind their apparent simplicity and flat calm, the works by Henni Alftan presented at L’Artothèque reveal fragments of moments suggesting movement, the passing of time…

L’événement Visite-atelier Goûtez l’art Caen a été mis à jour le 2026-01-12 par Calvados Attractivité