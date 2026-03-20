Visite & atelier jeune public Le serpent à soif ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Le serpent à soif !

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

En s’inspirant de l’oeuvre Le Grand Laocoon d’Étienne Bossut, réalise à ton tour un serpent à l’aide d’un objet du quotidien.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Inspired by Étienne Bossut?s Le Grand Laocoon, create your own snake using everyday objects.

L’événement Visite & atelier jeune public Le serpent à soif ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay