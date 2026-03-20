Visite & atelier jeune public Mon précieux Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Mon précieux

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

À partir de l’observation des œuvres de Roland Cognet et de quelques objets issus des collections médiévales, enchâsse un objet banal pour le transformer en objet précieux !

.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By observing the works of Roland Cognet and a few objects from medieval collections, set an ordinary object to transform it into a precious one!

L’événement Visite & atelier jeune public Mon précieux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay