Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans

Visite-atelier jeune public
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans
Gratuit
2026-02-11
2026-02-18
2026-02-11 2026-02-18
Tous les mercredis des vacances scolaires, vos enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet. A partir de 6 ans. Gratuit. Dans la limite de 8 places. .
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
