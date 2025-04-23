Visite-atelier jeune public Musée Courbet Ornans

Visite-atelier jeune public

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Tous les mercredis des vacances scolaires, vos enfants pourront s’initier à la pratique artistique autour de Gustave Courbet. A partir de 6 ans. Gratuit. Dans la limite de 8 places. .

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

