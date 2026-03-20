Visite & atelier jeune public Porcelaine déclassée Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Porcelaine déclassée

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-18

En t’inspirant des porcelaines de Sèvres, transforme et imagine de nouveaux objets utiles, drôles ou absurdes !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Take your inspiration from Sèvres porcelain and transform it into useful, funny or absurd new objects!

L’événement Visite & atelier jeune public Porcelaine déclassée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay