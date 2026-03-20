Visite & atelier jeune public Portraits décalés Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Portraits décalés

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Daniel Spoeri crée des tableaux-pièges . À toi de t’emparer de portraits d’inconnus et de leur redonner une identité en collant toutes sortes d’objets sur un support !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Daniel Spoeri creates tableaux-pièges . It’s up to you to take portraits of strangers and give them a new identity by gluing all kinds of objects onto a support!

L’événement Visite & atelier jeune public Portraits décalés Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay