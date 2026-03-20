Visite & atelier jeune public Recto-verso Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite & atelier jeune public Recto-verso Musée Crozatier Le Puy-en-Velay jeudi 16 avril 2026.
Visite & atelier jeune public Recto-verso
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
À partir d’un portrait du 17e siècle et de l’installation de l’artiste Aurélie Pétrel, imagine l’envers du tableau et compose une seconde peau !
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Using a 17th-century portrait and the installation by artist Aurélie Pétrel, imagine the reverse side of the painting and create a second skin!
L’événement Visite & atelier jeune public Recto-verso Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay