Visite & atelier jeune public Recto-verso Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier jeune public Recto-verso

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

À partir d’un portrait du 17e siècle et de l’installation de l’artiste Aurélie Pétrel, imagine l’envers du tableau et compose une seconde peau !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Using a 17th-century portrait and the installation by artist Aurélie Pétrel, imagine the reverse side of the painting and create a second skin!

L’événement Visite & atelier jeune public Recto-verso Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay