Visite-atelier La céramique dans tous les sens Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite-atelier La céramique dans tous les sens

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Après une découverte de la céramique, pratiquez le travail de la terre en prenant contact avec la matière.

Comment vivaient les hommes et les femmes dans la cour d’un château ? Accompagnés par un médiateur, les participants manipulent des reproductions d’objets en céramique pour découvrir la variété des formes, leur matériau et leur fonction. Ensuite, place à la production ! À l’aide d’argile, ils pourront réaliser leurs propres objets en s’inspirant de ceux retrouvés sur le site de la forteresse de Sainte-Suzanne. .

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

English :

After an introduction to ceramics, practice working with clay and get in touch with the material.

