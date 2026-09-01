Visite Atelier La Croisure Nort-sur-Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
Visite Atelier La Croisure
18 Allée des Tanneurs Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Accueil au coeur de l’Atelier de La Croisure
Face aux œuvres, puis au-dessus du bâti du métier de basse lice, nous discuterons, opportunément car la parole et le tissage sont une même chose selon les Dogons. La Croisure, artiste textile.
Par groupe de 4 personnes .
18 Allée des Tanneurs Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 81 53 47 croisartile@yahoo.com
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English :
Welcome to the heart of the La Croisure Workshop
L’événement Visite Atelier La Croisure Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-08 par Pays Erdre Canal Forêt
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