Visite-atelier « la journée de l’écolier »- musée de l’école rurale

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan Finistère

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Leçon de morale, bons points et punitions, jeux de cour et papier buvard… Laissez-vous conter l’histoire de l’école d’autrefois et vivez l’expérience de la journée de l’écolier au siècle passé. Assis sur les bancs de l’ancienne salle de classe, vous pourrez vous initier à l’écriture à la plume et à l’encre violette et peut être obtenir le précieux bon point !

Informations pratiques les mardis 21 et 28 octobre et les jeudis 23 et 30 octobre

Durée 1h. Tout public, écriture à partir de 6 ans, prix compris dans le droit d’entrée au musée, réservation conseillée. .

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

