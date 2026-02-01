Visite-atelier La tête dans les nuages au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis
Visite-atelier La tête dans les nuages au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis mercredi 18 février 2026.
Place Notre-Dame Senlis Oise
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-18 14:30:00
2026-02-18
Après une visite de l’exposition Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis le XVIe siècle , les enfants inventeront leur paysage nuageux entre gouache et collage. Blouse conseillée !
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr
English :
After a visit to the exhibition Entre ciels et toiles. Painting clouds since the 16th century , children will invent their own cloudy landscape using gouache and collage. A smock is recommended!
10:30 a.m. for 4-7 year-olds and 2:30 p.m. for 8-12 year-olds
