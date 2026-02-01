Visite-atelier La tête dans les nuages au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Après une visite de l’exposition Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis le XVIe siècle , les enfants inventeront leur paysage nuageux entre gouache et collage. Blouse conseillée !

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

English :

After a visit to the exhibition Entre ciels et toiles. Painting clouds since the 16th century , children will invent their own cloudy landscape using gouache and collage. A smock is recommended!

10:30 a.m. for 4-7 year-olds and 2:30 p.m. for 8-12 year-olds

L’événement Visite-atelier La tête dans les nuages au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-02-04 par Chantilly-Senlis Tourisme