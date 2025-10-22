Visite-atelier Langages et messages secrets ! Rue du Parc Buffon Montbard

Visite-atelier Langages et messages secrets !

Rue du Parc Buffon Musée buffon Montbard Côte-d'Or

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-29

Danses des abeilles, chants des baleines, vocalises des oiseaux, les animaux parlent-ils ? Lors de cette visite-atelier, nous partirons à la découverte du langage des animaux et de leurs différents moyens de communication. Nous découvrirons également différents moyens que l’Homme a inventé pour coder ou crypter ses messages afin de les rendre secrets !

3 € par personne à partir de 5 ans

Rdv à l’accueil du musée Buffon

Uniquement sur réservation .

Rue du Parc Buffon Musée buffon Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 50 42 museeparcbuffon@montbard.com

