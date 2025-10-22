Visite atelier le sport à la Renaissance Chilleurs-aux-Bois
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-22
Après une petite visite du château sur le thème du sport, venez participer à un atelier d’initiation sportive.
6-12 ans
Sur réservation, nombre de places limité. Téléphonez au 02 38 39 84 66
Tarif 2€ en + du ticket d’entrée (5€ par enfant), incluant atelier et visite libre du château .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr
English :
After a short tour of the château on the theme of sport, come and take part in a sports initiation workshop.
German :
Nach einer kurzen Führung durch das Schloss zum Thema Sport, nehmen Sie an einem sportlichen Einführungsworkshop teil.
Italiano :
Dopo una breve visita al castello sul tema dello sport, partecipate a un laboratorio sportivo introduttivo.
Espanol :
Tras una breve visita del castillo sobre el tema del deporte, venga a participar en un taller de iniciación al deporte.
