Visite atelier le sport à la Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Visite atelier le sport à la Renaissance

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-22

Après une petite visite du château sur le thème du sport, venez participer à un atelier d’initiation sportive.

6-12 ans

Sur réservation, nombre de places limité. Téléphonez au 02 38 39 84 66

Tarif 2€ en + du ticket d’entrée (5€ par enfant), incluant atelier et visite libre du château .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

After a short tour of the château on the theme of sport, come and take part in a sports initiation workshop.

German :

Nach einer kurzen Führung durch das Schloss zum Thema Sport, nehmen Sie an einem sportlichen Einführungsworkshop teil.

Italiano :

Dopo una breve visita al castello sul tema dello sport, partecipate a un laboratorio sportivo introduttivo.

Espanol :

Tras una breve visita del castillo sobre el tema del deporte, venga a participar en un taller de iniciación al deporte.

