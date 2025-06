Visite-Atelier Le temps des pierres Beaumont-du-Lac 1 juillet 2025 15:00

Haute-Vienne

Visite-Atelier Le temps des pierres Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Début : 2025-07-01 15:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-07-01

2025-10-21

2025-10-23

2025-10-24

2025-10-28

2025-10-30

2025-10-31

Inspirés par les pierres de Vassivière, utilisées dans les œuvres du Bois de sculptures, dans l’exposition de Zac Langdon-Pole ou dans l’architecture du CIAPV, cet atelier en trois temps et précédé d’une visite de LA DÉRIVE DU MONDE invite à explorer l’intensité du minéral. Marbrure, frottage sur sable, peinture au gravier, création d’effets granito ou moucheté, monotype à l’acrylique, dessins à la table lumineuse… expérimentez différentes techniques et libérez votre créativité en réalisant un tableau avec des pierres !

3 ans et +

Réservation conseillée 05 55 69 27 27 / publics@ciapvassiviere.org

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Également sur réservation du mardi au vendredi pour les groupes de plus de 10 personnes. .

Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

