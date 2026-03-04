Visite-atelier : Les fleurs de Reims, Place Royale, Reims

Visite-atelier : Les fleurs de Reims Vendredi 5 juin, 15h00 Place Royale Marne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Reims était autrefois une ville remplie de fleurs, notamment sur son célèbre marché, place Royale. Mais, depuis la guerre, on dirait que les fleurs ont disparu. En réalité, elles décorent maintenant de nombreux bâtiments de Reims, faisant de la ville un jardin de pierre. Alors, partez les retrouver en famille lors d’une chasse aux fleurs dans le centre-ville et composez, ensuite, votre propre bouquet de fleurs en papier, lors d’un petit atelier.

Pour les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents.

Présence obligatoire d’un adulte au minimum.

Place Royale place royale 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}]

Reims était autrefois une ville remplie de fleurs, notamment sur son célèbre marché, place Royale. Mais, depuis la guerre, on dirait que les fleurs ont disparu. En réalité, elles décorent maintenant …

©Ville de Reims