Visite-atelier les formes et les couleurs de Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite-atelier les formes et les couleurs de Fernand Léger

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

La visite atelier propose un temps d’échange sur l’histoire des deux artistes et l’observation des œuvres. Cette petite visite (30min) est suivie d’un atelier créatif (30min) pendant lequel vous pourrez explorer votre créativité en famille et appréhender l’art en réalisant votre composition (crayons de couleurs et gommettes seront à disposition des participants)

Animation proposée dans le cadre du festival des trop petits

Gratuit sur réservation auprès du quai des arts .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

