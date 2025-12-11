Visite-atelier les paysages d’André Mare et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Visite-atelier les paysages d’André Mare et Fernand Léger

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

La visite atelier propose un temps d’échange sur l’histoire des deux artistes et l’observation des œuvres. Cette petite visite (45min) est suivie d’un atelier créatif (45min) pendant lequel vous pourrez explorer votre créativité et appréhender l’art en vous inspirant des artistes et de leur manière de représenter le paysage.

Lors de cet atelier, les participants seront invités à dessiner un paysage de leur souvenir ou imaginé. Plusieurs niveaux d’atelier sont proposés pour que chacun puisse créer librement. .

