Visite Atelier MuPop Petit tambourin et chants de Noël
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Début : 2025-12-26 10:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26 2025-12-30
Visite animée pour les enfants de 3 à 6 ans.
Visite atelier. Venez partager un moment convivial autour du chant, en découvrant ou redécouvrant les grands classiques de Noël.
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
English :
Animated visit for children aged 3 to 6.
Workshop visit. Come and share a convivial moment of singing, discovering or rediscovering the great Christmas classics.
German :
Animierter Rundgang für Kinder von 3 bis 6 Jahren.
Besuch eines Ateliers. Verbringen Sie einen geselligen Moment rund um das Singen und entdecken Sie die großen Weihnachtsklassiker oder entdecken Sie sie wieder.
Italiano :
Visita guidata per bambini dai 3 ai 6 anni.
Visita di laboratorio. Venite a condividere un momento di convivialità cantando, scoprendo o riscoprendo i grandi classici del Natale.
Espanol :
Visita guiada para niños de 3 a 6 años.
Visita taller. Venga a compartir un momento de convivencia cantando, descubriendo o redescubriendo los grandes clásicos navideños.
