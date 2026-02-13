Visite-atelier Opération archéologue Lorris

Visite-atelier Opération archéologue

Avenue du Capitaine Albert Lorris Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Visite-atelier Opération archéologue découverte de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale

Les fouilles archéologiques ne concernent pas uniquement l’Antiquité. Depuis peu, l’archéologie s’intéresse aux vestiges enfouis de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet atelier, truelle et pinceau en main, découvre le métier d’archéologue en fouillant un site historique reconstitué de la guerre et mène l’enquête en observant et en questionnant les objets exhumés. 7 .

Avenue du Capitaine Albert Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr

English :

Workshop-visit Opération archéologue : discovering the archaeology of the Second World War

