Visite-atelier Opération archéologue Lorris
Visite-atelier Opération archéologue Lorris samedi 11 avril 2026.
Visite-atelier Opération archéologue
Avenue du Capitaine Albert Lorris Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Visite-atelier Opération archéologue découverte de l’archéologie de la Seconde Guerre mondiale
Les fouilles archéologiques ne concernent pas uniquement l’Antiquité. Depuis peu, l’archéologie s’intéresse aux vestiges enfouis de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet atelier, truelle et pinceau en main, découvre le métier d’archéologue en fouillant un site historique reconstitué de la guerre et mène l’enquête en observant et en questionnant les objets exhumés. 7 .
Avenue du Capitaine Albert Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop-visit Opération archéologue : discovering the archaeology of the Second World War
L’événement Visite-atelier Opération archéologue Lorris a été mis à jour le 2026-03-07 par OT GATINAIS SUD