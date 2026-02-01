Visite Atelier Oreilles d’or Musée National de la Marine Brest

Visite Atelier Oreilles d’or

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Plongez dans la peau d’un sous-marinier !

Après la découverte des sous-marins, les enfants écoutent les bruits de la mer et s’essayent au travail des mystérieuses oreilles d’or .

Informations pratiques

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Durée 1h30

Sur inscription auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.

Nombre de place limité .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Atelier Oreilles d’or

L’événement Visite Atelier Oreilles d’or Brest a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue