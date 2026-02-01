Visite Atelier Oreilles d’or Musée National de la Marine Brest
Visite Atelier Oreilles d'or Musée National de la Marine Brest mardi 24 février 2026.
Visite Atelier Oreilles d’or
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Plongez dans la peau d’un sous-marinier !
Après la découverte des sous-marins, les enfants écoutent les bruits de la mer et s’essayent au travail des mystérieuses oreilles d’or .
Informations pratiques
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Durée 1h30
Sur inscription auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.
Nombre de place limité .
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
