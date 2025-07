Visite-Atelier « Osiris Végétant » au Musée Champollion de Figeac Place Champollion Figeac

Visite-Atelier « Osiris Végétant » au Musée Champollion de Figeac

Place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac Lot

Début : 2025-07-11 11:00:00

fin : 2025-07-11 12:30:00

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !

Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !

Rendez-vous et inscription obligatoire, jauge limitée pour les de 7à 12 ans).

Ces actions menées en direction du jeune public ont pour objectif de sensibiliser les enfants à l’écriture, de leur permettre de s’ouvrir à d’autres civilisations et tout simplement de découvrir un musée. 5 .

Place Champollion Musée Champollion Les Écritures du Monde Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08

English :

In Egypt, to celebrate Osiris, the god of the dead but also the god of fertility and vegetal development, Osiris were made of earth, planted with barley grains and watered. The watered grains germinated in one week, symbolizing and ensuring the resurrection of Osiris!

This animation, divided between a visit to the museum and modeling in a potter’s workshop, offers children the opportunity to relive this experience and to participate in the rebirth of Osiris!

Appointment and compulsory registration, limited gauge for 7 to 12 years old).

German :

Um Osiris, den Gott der Toten, aber auch den Gott der Fruchtbarkeit und der Pflanzenentwicklung zu feiern, wurden in Ägypten Osirisfiguren aus Erde hergestellt, die mit Gerstenkörnern bepflanzt und gegossen wurden. Die gegossenen Körner keimten innerhalb einer Woche und symbolisierten und sicherten so die Wiederauferstehung von Osiris!

Diese Veranstaltung, die aus einem Besuch des Museums und dem Modellieren in einer Töpferwerkstatt besteht, bietet Kindern die Möglichkeit, diese Erfahrung nachzuvollziehen und an der Wiedergeburt von Osiris teilzunehmen!

Treffpunkt und Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl für Kinder von 7 bis 12 Jahren).

Italiano :

In Egitto, per celebrare Osiride, il dio dei morti ma anche il dio della fertilità e dello sviluppo delle piante, gli Osiri venivano fatti di terra, piantati con chicchi d’orzo e innaffiati. I chicchi innaffiati germogliavano in una settimana, simboleggiando e garantendo la resurrezione di Osiride!

Questa attività, suddivisa tra la visita al museo e la modellazione nel laboratorio del vasaio, offre ai bambini la possibilità di rivivere questa esperienza e di partecipare alla rinascita di Osiride!

È richiesta la prenotazione e l’iscrizione, la capacità è limitata ai bambini dai 7 ai 12 anni).

Espanol :

En Egipto, para celebrar a Osiris, dios de los muertos pero también de la fertilidad y el desarrollo de las plantas, se hacían osiris de tierra, se plantaban con granos de cebada y se regaban. Los granos regados germinaban en una semana, ¡simbolizando y asegurando la resurrección de Osiris!

Esta actividad, dividida entre una visita al museo y el modelado en un taller de alfarería, ofrece a los niños la oportunidad de revivir esta experiencia y participar en el renacimiento de Osiris

Se requiere cita previa e inscripción, aforo limitado para niños de 7 a 12 años).

