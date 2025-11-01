Visite-atelier parents-enfants les vacances de la Toussaint à Besançon Frac Franche-Comté Besançon

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

2025-11-01

La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite des expositions Une pierre sous la langue d’Abdessamad El Montassir et Je rumeur, nous vacarme de Carolina Fonseca qui se termine par un temps en atelier, dédié à la fabrication d’un théâtre d’ombres ! .

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40 reservations@frac-franche-comte.fr

