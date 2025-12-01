Visite-atelier parents-enfants vacances de Noël au Frac, Frac Franche-Comté Besançon
Visite-atelier parents-enfants vacances de Noël au Frac
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif de base
Début : 2025-12-27 15:30:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
2025-12-27 2026-01-03
La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent ! .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40
