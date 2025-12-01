Visite-atelier parents-enfants vacances de Noël au Frac, Frac Franche-Comté Besançon

Visite-atelier parents-enfants vacances de Noël au Frac

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-12-27 15:30:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

2025-12-27 2026-01-03

La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent ! .

