Visite atelier Parure aux coquillages Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite atelier Parure aux coquillages Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mercredi 26 novembre 2025.

Visite atelier Parure aux coquillages

Mercredi 26 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Rendez-vous Musée d’Histoire de Marseille pour une visite atelier Parure aux coquillages .Familles

À travers cet atelier, petits et grands sont invités à découvrir les secrets des bijoux préhistoriques et à fabriquer leur propre collier comme le faisaient les hommes et les femmes de la Préhistoire.



• Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.frou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Meet us at the Musée d’Histoire de Marseille for a visit to the Seashell adornment workshop.

German :

Treffpunkt Musée d’Histoire de Marseille für einen Workshopbesuch Parure aux coquillages .

Italiano :

Unitevi a noi al Musée d’Histoire de Marseille per una visita al laboratorio di ornamento di conchiglie .

Espanol :

Acompáñenos al Museo de Historia de Marsella para visitar el taller Adorno de conchas marinas .

L’événement Visite atelier Parure aux coquillages Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Ville de Marseille