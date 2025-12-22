Visite-Atelier Pêche et paysage Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Visite-Atelier Pêche et paysage Rue de l’Homme de Bois Honfleur mercredi 1 avril 2026.
Visite-Atelier Pêche et paysage
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:00:00
Date(s) :
2026-04-01
À l’occasion du 1er avril, venez découvrir les œuvres du musée Eugène-Boudin en lien avec la pêche et personnalisez votre poisson souvenir !
À l’occasion du 1er avril, venez découvrir les œuvres du musée Eugène-Boudin en lien avec la pêche et personnalisez votre poisson souvenir ! .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr
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English : Visite-Atelier Pêche et paysage
On April 1st, come and discover the works of the Eugène-Boudin museum related to fishing and personalise your souvenir fish!
L’événement Visite-Atelier Pêche et paysage Honfleur a été mis à jour le 2026-03-26 par Calvados Attractivité
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