Visite-atelier Plumes et couleurs Musée du Jouet Moirans-en-Montagne lundi 9 février 2026.
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Début : 2026-02-09 14:30:00
fin : 2026-03-06 16:00:00
2026-02-09
Après avoir découvert les animaux du musée, cet atelier vous invite à créer vos ailes d’oiseaux pour un carnaval haut en couleurs.
Durée 1h30 11€ sur réservation. .
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 reservation@musee-du-jouet.com
