Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde mercredi 8 avril 2026.
Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche)
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Animé par l’artiste Claude Cussinet. Prévoir son carnet de croquis et son matériel de dessin.
Dès 12 ans. Durée 1h30 à 2h. Salle Latreille.
Gratuit. Sur réservation: 05 55 18 17 70.
Tarif: 5 euros.
Gratuit accompagnateur. .
Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr
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L’événement Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme