Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche)

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15

Animé par l’artiste Claude Cussinet. Prévoir son carnet de croquis et son matériel de dessin.

Dès 12 ans. Durée 1h30 à 2h. Salle Latreille.

Gratuit. Sur réservation: 05 55 18 17 70.

Tarif: 5 euros.

Gratuit accompagnateur. .

Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine musée-labenche@brive.fr

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English : Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche)

L’événement Visite atelier: Portrait de chocolat (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme