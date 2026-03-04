Visite-atelier pour enfants « Aquae, ville antique », Musée archéologique, Aix-les-Bains

Visite-atelier pour enfants « Aquae, ville antique » Samedi 13 juin, 14h30 Musée archéologique Savoie

Pour les enfants de 7 à 12 ans, accompagné d’un parent. Gratuit – Sur réservation auprès de l’office de tourisme intercommunal Aix-les-Bains Riviera des Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, enfants et parents sont invités à découvrir le musée archéologique d’Aix-les-Bains lors d’une visite ludique ! Venez découvrir l’histoire antique d’Aix-les-Bains, une ville façonnée par l’eau et le thermalisme, puis créez un décor inspiré par tout ce que vous avez vu !

Une visite, une histoire et une création pour découvrir le patrimoine !

Musée archéologique Hôtel de Ville, 1 place Maurice Mollard, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479350795 https://www.aixlesbains.fr/mes-loisirs/patrimoine-et-architecture-1

©S.Pehlivanian VAH Aix-les-bains