Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens Amiens

Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens Amiens jeudi 30 octobre 2025.

Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 11:00:00

fin : 2026-02-25 11:45:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-08 2025-11-19 2025-11-29 2025-12-10 2026-01-14 2026-01-24 2026-02-14 2026-02-25

Visite-atelier Mon premier imagier d’Amiens

Et si vous regardiez la ville avec les yeux de vos enfants ? À travers une histoire et une exploration de notre exposition, votre enfant compose son propre imagier d’Amiens.

Repartez avec une ville en poche !

RDV à 11h

Durée 45 min.

Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98 5 .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens Amiens a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS