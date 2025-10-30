Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens Amiens
Visite Atelier Pour les 3-6 ans Mon premier imagier d’Amiens
23 Place Notre-Dame Amiens Somme
Début : 2025-10-30 11:00:00
fin : 2026-02-25 11:45:00
2025-10-30 2025-11-08 2025-11-19 2025-11-29 2025-12-10 2026-01-14 2026-01-24 2026-02-14 2026-02-25
Visite-atelier Mon premier imagier d’Amiens
Et si vous regardiez la ville avec les yeux de vos enfants ? À travers une histoire et une exploration de notre exposition, votre enfant compose son propre imagier d’Amiens.
Repartez avec une ville en poche !
RDV à 11h
Durée 45 min.
Sur réservation bit.ly/CIAPamiens ou 03 22 22 58 98 5 .
23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
