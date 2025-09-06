Visite-atelier pour les enfants au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visite-atelier pour les enfants au MAAOA Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 6 septembre 2025.

Visite-atelier pour les enfants au MAAOA

Du 06/09 au 13/09/2025 le samedi de 10h à 12h.

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 11h.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 10h.

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-06 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-27 2025-09-28

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier.Enfants

► Samedi 6 septembre « Les masques mexicains »

Viens découvrir les collections d’arts populaires mexicains du MAAOA. Tu croiseras toutes sortes de masques avant de confectionner le tien !



► Samedi 13 septembre « Alebrijes, ces créatures fantastiques ! »

Pénètre dans l’univers fantastique de l’artiste mexicain Pedro Linares et essaies-toi à la création en papier découpé de ses chimères appelées alebrijes.



► Samedi 20 septembre à 11h et dimanche 21 septembre à 14h30 « Sandroing du Vanuatu »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les médiatrices du MAAOA vous propose de découvrir le sandroing l’art de dessiner sur le sable du Vanuatu.

Les habitant.es de l’archipel du Vanuatu pratiquent le Sandroing du dessin sur sable ! Expérimentez ces techniques précises de motifs symétriques pour dessiner des fruits, des oiseaux ou le parcours d’une fourmi.

Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles



► Samedi 27 septembre à 10h et dimanche 28 septembre à 14h30 « Enquête au musée »

À l’occasion du Festival Allez Savoir, les médiatrices du MAAOA vous propose une enquête au musée.

Venez mener l’enquête au musée ! Percez à jour l’histoire de trois objets inconnus qui les ont fabriqué ? pourquoi ? comment l’objet est-il parvenu jusqu’à nous ? Retrouvez tous les maillons manquants et devenez, le temps d’un atelier, des chercheurs ou chercheuses de provenances !

À partir de 10 ans, accessible aux adolescents et adultes.





• Enfants de 6 à 12 ans, présence d’un adulte accompagnateur requise

• Durée 2h

• Sur réservation à l’adresse suivante maaoa@marseille.fr .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a workshop tour.

German :

Besuchen Sie das Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) für einen Workshop-Besuch.

Italiano :

Unitevi a noi al Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) per una visita di laboratorio.

Espanol :

Únase a nosotros en el Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) para una visita taller.

L'événement Visite-atelier pour les enfants au MAAOA Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-10