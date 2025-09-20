Visite-atelier pour les familles : « Céramiques en fleurs » Musée Magnelli – musée de la céramique Vallauris

Visite-atelier pour les familles : « Céramiques en fleurs » Musée Magnelli – musée de la céramique Vallauris samedi 20 septembre 2025.

Visite-atelier pour les familles : « Céramiques en fleurs » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

réservation conseillée. 20 places max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

De nouvelles œuvres exposées au musée montrent le talent des peintres fauvistes sur la céramique, notamment sur les carreaux muraux, destinés à orner façades ou encadrements d’ouvertures. Ils ont appliqué sur l’argile leur palette aux couleurs éclatantes, qui par touches de pinceaux simplifiées donne naissance à des compositions florales. En atelier, sur une céramique biscuitée ou émaillée, amusez-vous à peindre de ravissantes fleurs aux couleurs vives.

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html [{« type »: « email », « value »: « musee-mediationculturelle@vallauris.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-13T12:14:51.034Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « musee@vallauris.fr », « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « musee@vallauris.fr », « response »: {« passId »: 339518337, « isPending »: false, « addressId »: 253555}, « venueId »: 151931, « description »: « Visite-atelier pour les familles : u00ab Cu00e9ramiques en fleurs u00bbnDe nouvelles u0153uvres exposu00e9es au musu00e9e montrent le talent des peintres fauvistes sur la cu00e9ramique, notamment sur les carreaux muraux, destinu00e9s u00e0 orner fau00e7ades ou encadrements du2019ouvertures. Ils ont appliquu00e9 sur lu2019argile leur palette aux couleurs u00e9clatantes, qui par touches de pinceaux simplifiu00e9es donne naissance u00e0 des compositions florales. En atelier, sur une cu00e9ramique biscuitu00e9e ou u00e9maillu00e9e, amusez-vous u00e0 peindre de ravissantes fleurs aux couleurs vive », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T12:14:50.797Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1706022, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T12:14:50.889Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 382917154, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 6, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758373200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-13T12:14:51.033Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/339518337 »}] Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée Magnelli, musée de la céramique