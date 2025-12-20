Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco Musée national Adrien Dubouché Limoges
Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 3 janvier 2026.
Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-01-03 2026-02-09
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Limoges
Venez célébrer les 100 ans de l’Art déco en participant à une visite-atelier ouverte à tous au Musée national Adrien Dubouché, en apprenez-en plus sur ce courant artistique haut en couleur.
Réservation sur le site web en lien. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco
L’événement Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco Limoges a été mis à jour le 2025-12-18 par Terres de Limousin