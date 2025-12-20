Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l’Art déco Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite atelier pour tous Fêtons les 100 ans de l'Art déco

Musée national Adrien Dubouché
Limoges

samedi 3 janvier 2026.

Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges
Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Début : 2026-01-03
fin : 2026-02-09

2026-01-03 2026-02-09

En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Limoges

Venez célébrer les 100 ans de l’Art déco en participant à une visite-atelier ouverte à tous au Musée national Adrien Dubouché, en apprenez-en plus sur ce courant artistique haut en couleur.

Réservation sur le site web en lien.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

