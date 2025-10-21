Visite-atelier Préhistoire zéro déchet Musée de préhistoire, Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly

Visite-atelier Préhistoire zéro déchet Musée de préhistoire, Parking P1 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly mardi 21 octobre 2025.

Musée de préhistoire, Parking P1 de la Roche de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

2025-10-21 15:00:00

2025-10-21 15:45:00

2025-10-21

Les archéologues font les poubelles de l’histoire : fosses, dépotoirs, puits ou latrines sont une véritable mine d’information. Mais attention pas de gâchis pendant la Préhistoire ! Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se récupère ! Explorez en famille le musée de Préhistoire pour comprendre pourquoi et comment les vestiges d’aujourd’hui sont les déchets d’autrefois.

À partir de 8 ans, enfant accompagné d’un adulte. .

+33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

