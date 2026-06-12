Visite-atelier Quand ciel et mer se mélangent Honfleur
Visite-atelier Quand ciel et mer se mélangent Honfleur mercredi 22 juillet 2026.
Honfleur
Visite-atelier Quand ciel et mer se mélangent
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème Quand ciel et mer se mélangent .
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème Quand ciel et mer se mélangent . .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00
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English : Visite-atelier Quand ciel et mer se mélangent
For the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover bright and colourful works and create your own artistic creation on the theme of When sky and sea merge .
L’événement Visite-atelier Quand ciel et mer se mélangent Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville
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