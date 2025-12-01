Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite-atelier Renne de Noël Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite-atelier Renne de Noël Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 24 décembre 2025.

Visite-atelier Renne de Noël

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – 11 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :
2025-12-24

Visite-atelier Renne de Noël de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Après une visite guidée sur le thème des animaux de Noël, fabriquez un drôle de jouet bâton en forme de renne.

Sur inscription. Durée de 1h30.   .

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64  info@musee-du-jouet.com

English : Visite-atelier Renne de Noël

German : Visite-atelier Renne de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-atelier Renne de Noël Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE