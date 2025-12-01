Visite-atelier Renne de Noël Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Visite-atelier Renne de Noël Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 24 décembre 2025.
Visite-atelier Renne de Noël
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Visite-atelier Renne de Noël de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Après une visite guidée sur le thème des animaux de Noël, fabriquez un drôle de jouet bâton en forme de renne.
Sur inscription. Durée de 1h30. .
Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
English : Visite-atelier Renne de Noël
German : Visite-atelier Renne de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite-atelier Renne de Noël Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE