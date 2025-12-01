Visite-atelier Renne de Noël Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite-atelier Renne de Noël

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

2025-12-24

Visite-atelier Renne de Noël de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Après une visite guidée sur le thème des animaux de Noël, fabriquez un drôle de jouet bâton en forme de renne.

Sur inscription. Durée de 1h30. .

Musée du jouet 5 rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

