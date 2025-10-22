Visite – atelier : Résistance et solidarité Mémorial de la Shoah Paris

Visite – atelier : Résistance et solidarité Mémorial de la Shoah Paris mercredi 22 octobre 2025.

En étudiant des destins individuels, les visiteurs découvrent les différentes formes de résistance, du sauvetage des enfants juifs à la libération du territoire. À travers l’analyse de documents d’archives, ils mettent en lumière l’engagement de personnes aux origines et parcours divers.

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Le mercredi 22 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo