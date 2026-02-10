Visite atelier Révèle la nature ! Nohant-Vic

Visite atelier Révèle la nature !

Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-23

En famille, participez à la visite de la maison suivie d’un atelier cyanotype ! (à partir de 6 ans)Familles

À l’époque de George Sand, la photographie fait ses premiers pas ! La romancière, passionnée par les nouvelles technologies, s’est fait photographier à plusieurs reprises. Découvrez le cyanotype, une technique photographique originale, et réalisez de superbes compositions qui apparaîtront comme par magie grâce à la lumière naturelle. 6 .

Domaine de George Sand Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04

English :

Take the whole family on a tour of the house, followed by a cyanotype workshop! (ages 6 and up)

