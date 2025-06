Visite Atelier Roger Douville Canville-les-Deux-Églises 4 décembre 2025 14:00

Seine-Maritime

Sur le modèle de Roger Douville, célèbre sculpteur et enfant du pays, à la renommée mondiale et primé à plusieurs reprises, venez découvrir les sculpteurs sur bois en plein travail et leurs réalisations.

Impasse Roger Douville

Canville-les-Deux-Églises 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 44 06 53

English : Visite Atelier Roger Douville

Modelled on Roger Douville, the world-renowned, award-winning local sculptor, come and discover the woodcarvers at work and their creations.

German :

Nach dem Vorbild von Roger Douville, einem berühmten Bildhauer und Kind des Landes, der weltweit bekannt ist und mehrfach ausgezeichnet wurde, entdecken Sie die Holzschnitzer bei der Arbeit und ihre Werke.

Italiano :

Basato sul lavoro di Roger Douville, scultore locale famoso e premiato in tutto il mondo, venite a scoprire gli intagliatori al lavoro e le loro creazioni.

Espanol :

Basándose en la obra de Roger Douville, escultor local mundialmente famoso y galardonado, venga a descubrir a los talladores de madera trabajando y sus creaciones.

