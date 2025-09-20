Visite-atelier « Sandroing du Vanuatu » Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Visite-atelier « Sandroing du Vanuatu » Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.
Visite-atelier « Sandroing du Vanuatu »
Samedi 20 septembre 2025 à partir de 11h.
Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier « Sandroing du Vanuatu ».Enfants
Viens découvrir les collections du Vanuatu exposées au MAAOA. Tu pourras t’initier à l’art du dessin sur le sable de cet archipel du Pacifique et les histoires qui sont racontées à travers lui.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
• Jeune public
• Durée 2h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a visit and workshop on « Sandroing du Vanuatu ».
German :
Treffpunkt im Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) für einen Workshop-Besuch « Sandroing aus Vanuatu ».
Italiano :
Unisciti a noi al Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) per una visita e un workshop su « Sandroing from Vanuatu ».
Espanol :
Únase a nosotros en el Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) para una visita y un taller sobre « Sandroing from Vanuatu ».
L’événement Visite-atelier « Sandroing du Vanuatu » Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-10 par Ville de Marseille