Visite-atelier « Sandroing du Vanuatu »

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 11h.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) pour une visite-atelier « Sandroing du Vanuatu ».Enfants

Viens découvrir les collections du Vanuatu exposées au MAAOA. Tu pourras t’initier à l’art du dessin sur le sable de cet archipel du Pacifique et les histoires qui sont racontées à travers lui.



Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.



• Jeune public

• Durée 2h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) for a visit and workshop on « Sandroing du Vanuatu ».

German :

Treffpunkt im Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) für einen Workshop-Besuch « Sandroing aus Vanuatu ».

Italiano :

Unisciti a noi al Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) per una visita e un workshop su « Sandroing from Vanuatu ».

Espanol :

Únase a nosotros en el Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) para una visita y un taller sobre « Sandroing from Vanuatu ».

