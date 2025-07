Visite atelier Sébastien Bouisset Tournage d’art sur bois Mont-Saint-Jean

Visite atelier Sébastien Bouisset Tournage d’art sur bois Mont-Saint-Jean mercredi 30 juillet 2025.

Visite atelier Sébastien Bouisset Tournage d’art sur bois

Les Alleux Mont-Saint-Jean Sarthe

Début : 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

2025-07-30

Découvrez l’atelier de Sébastien Bouisset, suivi d’une démonstration de tournage d’art sur bois !

En collaboration avec l’office de tourisme Destination Coco, Sébastien Bouisset vous propose une visite de son atelier, une démonstration de tournage d’art sur bois un accès à sa boutique !

Pensez à réserver votre place auprès de l’office de tourisme pour profiter de cette visite.

Visite gratuite. .

Les Alleux Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 10 32 officedetourisme@4cps.fr

English :

Discover Sébastien Bouisset’s workshop, followed by an artistic woodturning demonstration!

German :

Entdecken Sie die Werkstatt von Sébastien Bouisset, gefolgt von einer Vorführung des Kunstdrechselns auf Holz!

Italiano :

Scoprite il laboratorio di Sébastien Bouisset, seguito da una dimostrazione di tornitura artistica!

Espanol :

Descubra el taller de Sébastien Bouisset, seguido de una demostración artística de torneado de madera

