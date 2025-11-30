Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 30 novembre 2025.

Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Connaissez-vous le sgraffite, une technique décorative tout en finesse, principalement employée dans l’architecture et la céramique ? Avec cette visite-atelier inédite, prêtez-vous au jeu ! Vous commencerez par un tour dans les collections avant de pouvoir essayer cette technique minutieuse et insolite sur une assiette en porcelaine.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 12 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine

German : Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine

Italiano :

Espanol : Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine

L’événement Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin