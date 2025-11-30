Visite-atelier Sgraffite sur porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Connaissez-vous le sgraffite, une technique décorative tout en finesse, principalement employée dans l’architecture et la céramique ? Avec cette visite-atelier inédite, prêtez-vous au jeu ! Vous commencerez par un tour dans les collections avant de pouvoir essayer cette technique minutieuse et insolite sur une assiette en porcelaine.
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 12 participants .
