Visite & atelier Tiré par les cheveux ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Visite & atelier Tiré par les cheveux !

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Imagine ta perruque en t’inspirant de celles des gentils hommes du 18e siècle ou réalise une version plus punk !

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Imagine your own wig, inspired by 18th-century gentleman?s wigs, or create a more punk version!

L’événement Visite & atelier Tiré par les cheveux ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay