Visite & atelier Tiré par les cheveux ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Visite & atelier Tiré par les cheveux ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mardi 4 août 2026.
Visite & atelier Tiré par les cheveux !
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Imagine ta perruque en t’inspirant de celles des gentils hommes du 18e siècle ou réalise une version plus punk !
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Imagine your own wig, inspired by 18th-century gentleman?s wigs, or create a more punk version!
L’événement Visite & atelier Tiré par les cheveux ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay