Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid 1 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Visite atelier torréfaction Saba Torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Visite de l’atelier de torréfaction sur réservation- La route des savoir-faire de Haute Loire

.

Saba Torréfaction

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 10 54 unpetitcafe@saba.bio

English :

Visit of the roasting workshop on reservation La route des savoir-faire de Haute Loire

German :

Besichtigung der Rösterei nach Voranmeldung- Die Straße des Wissens in der Haute Loire

Italiano :

Visita al laboratorio di tostatura (su prenotazione) La route des savoir-faire de Haute Loire

Espanol :

Visita al taller de torrefacción (previa reserva) La route des savoir-faire de Haute Loire

L’événement Visite atelier torréfaction Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-06-24 par Haut Pays du Velay Tourisme