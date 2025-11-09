Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 9 novembre 2025.

Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Noël au musée avec la céramiste Gaële Design. Le photophore est une tradition propre à Limoges. Cet objet joue sur la translucidité de porcelaine pour faire apparaître des décors et des scénettes. Envie de créer votre propre photophore pour les fêtes de fin d’année ? Participez à cette visite-atelier et profitez des conseils et des techniques de l’artiste Gaële Design ! Les productions pourront être récupérées au musée quelques semaines après l’activité.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 8 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design

German : Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design

Italiano :

Espanol : Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design

L’événement Visite-atelier Un photophore pour Noël avec l’artiste Gaële Design Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin